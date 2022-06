Fall Guys je zdarma, za první víkend nalákal titul 20 milionů hráčů.

Přechod hry Fall Guys na režim zdarma se povedl, alespoň to naznačují čísla zveřejněná tvůrci. Za první dva dny si roztomilou hru s fazolkami zapnulo 20 milionů hráčů.

Fall Guys je roztomilá hra, kde se ujmete ovládání fazolky, která se má dostat skrz překážkovou dráhu. Princip kopírující několik různých televizních show se krátce po vydání v době pandemie setkal s úspěchem. Hra ovšem nebyla zdarma a za oblečky odlišující fazolky se nadále platilo. Nyní lze titul zapnout zcela zdarma.

MASSIVE THANK YOU TO ALL WHO HAVE STUMBLED



We reached an incredible 20 million players in the first 48 hours of Free For All! 🙌



...see you this weekend my beans! pic.twitter.com/uCUN8Kx5wt