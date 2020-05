Far Cry 5 je na víkend zdarma

Herní série Far Cry zaujme nejen příběhem, ale i propracovanými záporáky a grafickým zpracováním. Poslední, pátý díl, je na víkend zdarma.

Pokud jste někdy toužili vyzkoušet si zahrát Far Cry, nyní je k tomu skvělá příležitost. Pátý díl je totiž k dispozici na omezenou dobu úplně zdarma. Stačí zajít na stránky Ubisoftu a hru stáhnout pomocí jejich Uplay aplikace.

První díl Far Cry vyšel již v roce 2004 a do historie se zapsal velmi pozitivně. Ve své době šlo o jeden z nejlepší titulů v FPS žánru. Chváleny jsou zejména první tři díly. Far Cry 5, který můžete stahovat právě nyní, je z roku 2018 a akční děj se odehrává v americké Montaně. Ačkoliv pátý díl nepatří mezi to nejlepší ze série, přesto stojí za vyzkoušení. Příběhem lze procházet i ve více hráčích.