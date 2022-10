Far Cry 6 vychází ve speciální edici.

Far Cry 6 vyšlo nějakou dobu zpátky a spousta hráčů si ho hned zamilovala. Vývojáři tak vědí, že fanoušci a ti, co hru ještě nehráli, si další edici klidně koupí. Za desítky dolarů obdržíte dodatky, základní hru a spousty dalšího.

Pokud jste ještě nehráli poslední díl Far Cry, Ubisoft vám přináší možnost, jak si zahrát kompletní balíček ke hře. Potvrzují se tak spekulace o tom, že Far Cry 6 Game of the Year Edition vyjde v následujících dnech. Edice je dostupná ode dneška a stojí 120 dolarů.

Kromě základní hry dostanete ještě bonusový obsah, včetně balíčků a třetího dílu Far Cry. Co vše dostanete?

Základní hru

Chystané rozšíření Lost Between Worlds

3 DLC roguelite epizody se záporáky z minulých dílů

The Vice Pack

The Croc Hunter Pack

The Jungle Expedition Pack

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition

Pokud máte o tuto edici zájem, budete si muset připravit 120 dolarů, chcete-li víc, než 3000 Kč. To není pro obyčejné hráče úplně málo. Pokud ale použijeme jednodušší matematiku, zjistíme, že ve finále to dává smysl. V digitálních obchodech stojí základní hra 60 dolarů, Season Pass se všemi dodatky stojí 40 dolarů a 20 dolarů stojí nový dodatek Lost Between Worlds.

Bonusové epizody obsahují hraní za Vaase Montenegro z Far Cry 3, Pagana Min z FC 4 a Josepha Seed z FC 5.