FIFA 22 a Battlefield 2042 v Game Passu? Brzy možná realita.

Dvě velmi populární hry dost možná zamíří do Game Passu v rámci propojení s EA Play. Fotbálek si již tento týden užijí také vlastníci PlayStationu.

Game Pass dost možná zanedlouho rozšíří dvě hry spadající do nejvyšší AAA kategorie. Na počítačích a konzolích Xbox by se měl objevit nepříliš vydařený Battlefield 2042 vydaný na konci loňského roku. Titul od studia DICE se sice potýká s řadou problémů a nezájmem hráčů, přesto dostává jednu aktualizaci za druhou. V následujících měsících by tak mohlo jít o jednu z lepších stříleček zaměřených pro hru více hráčů.

Informace o přidání Battlefieldu do Game Passu přišla omylem skrze oficiální stránky. Na potvrzení si musíme počkat. Stejný osud by měl potkat fotbalový simulátor FIFA 22. Loňský ročník přinesl například nový dynamický pohyb hráčů.

Battlefield 2042 a FIFA 22 budou zahrnuty v EA Play. Toto předplatné je součástí Game Passu na PC i konzolích Xbox. Stačí obě služby propojit.

Oficiálně je již potvrzeno, že se FIFA 22 od úterý podívá zdarma na PlayStation v rámci předplatného PS Plus. Pokud si titul stáhnete, zůstane vám po dobu, kdy si PS Plus platíte.

Trend je tedy jasný, a pokud bude FIFA 22 dostupná zdarma v rámci PlayStation předplatného, dávalo by smysl hru zařadit i do nabídky konkurenční služby dostupné pro počítače a konzole od Microsoftu.