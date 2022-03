FIFA 23 nabídne ženský fotbal a podporu hraní napříč konzolemi a PC

Letošní ročník fotbalu FIFA čeká řada novinek. Kromě vylepšení grafiky obsáhne hra mistrovství světa mužů i žen. Ženský fotbal si přitom projde nejrazantnějším rozšířením.

Fotbalový simulátor FIFA si své jméno udrží nejspíše jen letos. Licence je totiž podle herního studia EA k ničemu a limituje vývoj hry. Přesto se tento rok dočkáme několika licencovaných soutěží. Půjde o mistrovství světa můžu (Katar 2022) a žen v Austrálii a na Novém Zélandu příští rok. Ženské ligy se navíc rozrostou o licencované ligy jako americkou, německou nebo anglickou.

