Filmový thriller Heavy Rain dorazil po dlouhých letech na počítače

Studio Quantic Dream přineslo na počítače první z plánovaných tři filmových her, které byly původně exkluzivní pro konzole PlayStation. Dokážete chytit "origami vraha”? Hra nabízí demoverzi.

Heavy Rain slavil v roce 2010 na konzoli PlayStation 3 úspěch především díky napínavému příběhu a hratelnosti, která připomínala spíše interaktivní film. Později se hra dostala na aktuální PlayStation 4 a nyní přichází na počítače.

Počítačová verze nabízí vylepšenou grafickou stránku s podporou až 4K rozlišení a samozřejmě přizpůsobené ovládání. Hra je dostupná přes obchod Epic Games Store za 20€ a vyzkoušet můžete demoverzi, která zabere zhruba 45 minut.

Zápletka Heavy Rain se točí okolo "origami vraha”, který unáší malé chlapce a nechá je utopit s přibývajícím deštěm. Hráči mají za úkol vraha vypátrat a zachránit syna jednoho z několika hlavních protagonistů, za které v příběhu postupně hrajeme.

Heavy Rain není jedinou hrou, kterou studio Quantic Dream přinese na počítače. Následovat bude paranormální Beyond: Two Souls, jehož demo vychází 27. června. Na podzim je plánováno vydání PC verze Detroit: Become Human - zatím nejnovější hry studia vyprávějící příběh trojice androidů.