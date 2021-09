Forza Horizon 5 si řekne o dost výkonu, známe konkrétní požadavky

Závodění v Mexiku v nové Forze Horizon 5 rozhodně zatopí nejednomu milovníkovi virtuálního asfaltu. Připravované pokračování automobilových závodů totiž na požadavcích pro PC nešetří.

Forza Horizon 5 se řadí mezi vůbec nejočekávanější závodní tituly letošního roku. Už 9. listopadu nás autoři nechají nahlédnout do Mexika, kde se nejnovější díl odehrává. Ještě před vydáním ale přichází zpráva o náročnosti hry, která milovníky maximálních detailů může lehce vyděsit.

Minimální nároky zmiňují procesory Ryzen 3 1200, případně Intel Core i5-4460 a grafiku Radeon RX 470 a GTX 970 v kombinaci s 8 GB RAM.

Doporučené požadavky už zmiňují komponenty ze střední třídy před pár lety v čele s grafikou GTX 1070 a 16 GB RAM.

Ideálně by váš počítač měl mít alespoň minulou řadu procesorů od Intelu a AMD z vyšší třídy. Konkrétně Ryzen 7 3800XT nebo Intel Core i7-10700K. Grafická karta by měla být RTX 3080 nebo RX 6800 XT. Tyto grafiky jsou do dnešního dne špatně dostupné a za velmi vysoké ceny. Hráči na Xboxu samozřejmě tento fakt řešit nemusejí.

Náročnější hráči si samozřejmě vychutnají Forzu na volantu. Tyto modely budou po vydání oficiálně podporovány.

Logitech: Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo

Driving Force, G25, G27, G29, G920, G923PS, G923XB, Momo Thrustmaster: Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC

Ferrari 458, T150 RS, T300 RS, T500 RS, TMX, T-GT, TS-XW, TX, TS-PC Fanatec: V1, V2, V2.5, CSL, CSL DD, DD1, DD2, Universal HUB device

Forza dále nabídne HDR režim, podporu 21:9 monitorů, nastavitelné FOV, haptickou odezvu Xbox ovladače a neomezený počet snímku za sekundu.