Game Pass se rozšíří o Assassin’s Creed Origins

Přelomový díl série s asasíny míří do předplatného Game Pass pro konzole i počítače. Microsoft nabídne hráčům i For Honor nebo Ninja Gaiden.

Série Assassin’s Creed si prošla velkou změnou s vydáním dílu Origins. Hry původně laděné do stylu adventur přešly do kategorie plnohodnotného RPG. Zároveň jsme se posunuli zpět v čase do starověkého Egypta. Origins z roku 2017 bylo kladně přijato od kritiků i hráčů. Do dnes tak jde o jeden z nejlepších dílů série. V Game Passu se hra objeví 7. června a dostupná bude pro předplatitele na konzoli Xbox, PC i v rámci cloudového hraní.

Mezi dalšími novinkami nechybí kompetitivní titul For Honor, kde se utkávají rytíři v nelítostných soubojích. Dále pak Ninja Gaiden: Master Collection se všemi DLC, Chorus, Disc Room a Spacelines from the Far Out.

Z předplatného naopak odchází například Limbo, Worms Rumble nebo Greedfall. Tomu se tak stane až 15. června, stále tedy máte čas tyto tituly zapnout.