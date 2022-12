Geoff Keighley odpovídá na otázky ohledně Game Awards.

Jedna z nejdůležitějších události letošního roku, The Game Awards, se pomalu blíží. Udílení herních cen sledují každý rok stovky tisíc diváků, kteří hlasují v několika kategoriích. Z těch se potom vybírají absolutní vítězové. Akce navíc slouží k odhalování nových her.

The Game Awards proběhnou za pár dní, a to znamená postupné ukazování podrobností o soutěži. Kromě ukázky na Twitteru se fanoušci dočkali i ankety, kterou vytvořil moderátor akce, Geoff Keighley.

This Thursday, live in this illusion.#TheGameAwards streams live everywhere.



Thousands of fans in the room. Millions watching online.



Here's this year's hype promo personally edited by @geoffkeighley to get us in the mood.



Very special thank you to Trent Reznor. pic.twitter.com/27tjl11iph