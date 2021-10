God of War z roku 2018 dorazí na počítače

Na začátku příštího roku dorazí na PC další do té doby exkluzivní titul pro Playstation. Půjde od God of War z roku 2018.

Playstation exkluzivity stále častěji zapneme i na počítačích. Nedávno se na PC objevil například Horizon Zero Dawn nebo Death Stranding. Nově společnosti Sony a Santa Monica Studio oznámili příchod God of War z roku 2018 na PC.

Hra vyjde 14. ledna příštího roku a PC hráčům nabídne například podporu 4K rozlišení, neomezenou snímkovou frekvenci a podporu ultraširokých obrazovek. Plánuje se také podpora technologie NVDIA DLSS a Reflex snižující odezvu. Titul samozřejmě bude podporovat hraní na klávesnici i ovladačích DualShock a DualSense.

God of War (2018) is coming to PC!



🛶 Unlocked frame rate

🛶 Graphic and performance improvements

🛶 Ultra-widescreen support [21:9]

🛶 and more!



Check out the full blog for more info: https://t.co/0VcLpauXOl #GodOfWarPC pic.twitter.com/W7RLU1Y6GJ