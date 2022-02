GTA 5 se prodalo už přes 160 milionů kopií, víc než všech dílů Assassin’s Creed dohromady.

Grand Theft Auto překonává další obří milník. Poslední díl dosáhl na 160 milionů prodaných kopií, a řadí se tak samostatně po bok celých herních sérií od jiných studií.

S informací přišel novinář Jason Schreier. Podle jeho zdrojů se prodalo 160 milionů kopií hry GTA 5 od Rockstar Games. Pro porovnání, všech dílů Assassin’s Creed od Ubisoftu bylo prodáno dohromady 155 milionů kopií.

Some fun sales numbers:



Entire Assassin's Creed series (as of Nov 2020): 155 million copies

Entire Final Fantasy series (as of Sep 2021): 164 million copies

Entire Resident Evil series (as of Dec 2021): 123 million copies

Grand Theft Auto V (as of Feb 2022): 160 million copies