GTA 6 je na cestě, bude značně větší než předchůdce

Měsíce spekulací potvrzeny. Studio Rockstar Games opravdu pracuje na novém GTA. Mělo by výrazně překonat pátý díl.

Grand Theft Auto patří mezi nejznámější herní franšízy na světě. Asi není hráče, který by o městskou akci nezavadil. Pátý díl je tu s námi ovšem až podezřele dlouho a spekulace o nástupci kolují již dlouhé měsíce. Vývojáři ze studia Rockstar Games nyní konečně potvrdili práce na dalším díle.

We look forward to sharing more as soon as we are ready, so please stay tuned to the Rockstar Newswire for official details.



On behalf of our entire team, we thank you all for your support and cannot wait to step into the future with you!