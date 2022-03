HC Dynamo Pardubice vládne virtuálnímu hokeji, klub si připsal už druhý mistrovský titul v řadě

Už třetím rokem bojují kluby české hokejové Tipsport Extraligy také na virtuálních kluzištích v rámci ENYAQ Hokejové ligy. Každý extraligový klub disponuje vlastní soupiskou. Ta se skládá z minimálně tří hráčů hry NHL na konzoli Playstation, kteří jsou na začátku každé sezony extraligovými kluby draftováni. Hráči následně reprezentují svůj klub a bojují o prizemoney ve výši 150 000 Kč a spoustu věcných cen.

Třetí sezona již tradičně započala v listopadu sérií kvalifikačních turnajů, ze kterých vzešli nejlepší hráči. Ti si zajistili vstupenku právě do draftu, kde extraligové kluby vybíraly svoje reprezentanty pro navazující základní část a play-off.

V základní části se týmy utkaly v celkem třinácti vzájemných zápasech, kde poměřily síly každý proti každému. Už zde započala dominance pardubického klubu. Konzoloví hráči HC Dynamo Pardubice během základní části nezaznamenali ani jednu porážku a už druhou sezonu v řadě ovládli základní část ENYAQ Hokejové ligy. Tento dílčí úspěch však klubu ještě nezajišťuje mistrovský titul.

Umístění v základní části dává týmům výhodu v nasazování do následného play-off, kde už každá porážka znamená vyřazení. Do play-off letos postupovalo dvanáct nejlepších klubů ze základní části. První čtyři si pojistily místo přímo ve čtvrtfinálové fázi, na zbylých osm klubů čekalo předkolo. V tom se více dařilo papírově slabším týmům a postup do čtvrtfinále si v něm zajistili Rytíři Kladno, PSG Berani Zlín, HC Kometa Brno a HC Sparta Praha.

Ve čtvrtfinále už čekala čtveřice nejlepších týmů základní části. Třinecké Oceláře, jako jednoho z hlavních favoritů celé soutěže a třetí nejlepší tým základní části, dostali hráči Kladna na lopatky během čtyř zápasů, aby pokračovali ve své spanilé jízdě vyřazovacími zápasy, ve kterých jako by se stali úplně novým týmem. Smolnou sérii pro favorizované týmy ukončila až pražská Sparta porážkou Komety. Výhrou 3-1 proti Zlínu poté navázaly Pardubice a vyřazovací boje skončily také pro Plzeň po porážce od Litvínova.

Semifinálové klání přineslo konec nadějné kladenské cestě za titulem. Po výhře 3-0 si svoje místo v play-off vysloužily zatím stále neporažené Pardubice. Druhý semifinálový zápas už byl o něco dramatičtější a pouze jeden bod nakonec dělil vítěze z Litvínova od poražené Sparty. Hned po semifinálových zápasech nastoupili k zápasu o třetí místo hráči Kladna a pražské Sparty, kteří předvedli jednu z nejnapínavějších sérií celé sezony. O nároku na třetí místo a bronzovou medaili se rozhodlo až v prodloužení posledního zápasu série, kde se hráčům Sparty podařilo po hrubé chybě Kladna vstřelit rozhodující branku.

Ve finálovém klání se téměř celou sérii dařilo lépe hráčům Pardubic. Svému soupeři z Litvínova umožnili zisk pouze jednoho utkání a sérii ovládli poměrem 3-1. Pardubice si tak připsaly již druhý titul v řadě a potvrdily svoji dominanci na virtuálních kluzištích.

Kompletní výsledky, článkový servis i živé přenosy jsou k dispozici na www.esporthokej.cz