Herní počítače pod stromečkem potěší každého hráče

Ponořte se do hraní a užijte si gamingové zážitky na maximum. Nové herní počítačové sestavy LYNX Grunex 2023 se stanou vaším spolehlivým parťákem, se kterým strávíte chladné zimní večery v prosluněných virtuálních světech - s přáteli v soubojích i kooperaci, s odkrýváním příběhů neobyčejných herních postav nebo s relaxem u oddechovek. Série herních PC LYNX Grunex nabídne tradičně vícero sestav šitých na míru hráčům, aby jim vyšla vstříc s požadavky na výkon i cenu. Seznamte se s počítači LYNX Grunex Gamer, ProGamer a UltraGamer.

LYNX Grunex Gamer - vstupenka do hraní počítačových her pro kohokoliv

Sestava LYNX Grunex Gamer odemkne cestu k herním zážitkům nejen úplným začátečníkům, ale také nenáročným nadšencům, kteří zkrátka rádi občas stráví večer nebo odpoledne ve víru kompetitivních her s přáteli, jindy se ponoří do zajímavého příběhu, nebo si klidně vyzkoušejí i ty nejaktuálnější tituly. Fajnšmekrům prahnoucím po extrémních detailech představíme výkonnější sestavy, ale model Gamer vám zkrátka zprostředkuje všechen esenciální výkon pro běžné činnosti, univerzální využití počítače, ale především právě hraní her - při důstojné snímkové frekvenci zobrazení.

Osazené komponenty nabízí vyrovnaný výkon, adekvátní k hraní ve standardním FullHD rozlišení. Prim zde hraje procesor Intel Core i5 12400F. Jeho šest jader a dvanáct vláken se stará při frekvenci až 4.40 GHz o hrubý výkon. Grafické detaily má na starost dedikovaná grafická karta Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3050 v provedení EAGLE. Chybět nesmí ani dvojice Kingston Fury paměťových modulů s finální kapacitou 16 GB, frekvencí 3200 MHz a velmi slušným časováním CL 16.

Procesor je osazený osvědčeným chladičem SilentiumPC Fera 5 s adresovatelným RGB podsvícením a velmi tichými ventilátory. Nemusíte se tak být hlučnosti či vysokých teplot ani po návratu horkého léta. A úložiště? K dispozici vám bude M.2 SSD Kingston s velkorysou kapacitou 1 TB a rozhraním NVMe s vysokými rychlostmi čtení až 3.500 MB/s a zápisu 2.100 MB/s.

Přestože je Grunex Gamer základním modelem, můžete se směle pustit do hraní pestré škály zajímavých velkých her a to včetně RTX efektů, zapnutém DLSS v režimu auto a ve Full HD rozlišení. Vyzkoušeli jsme třeba Shadow of the Tomb Raider se snímkovou frekvencí 112 FPS. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales nám běželo s velmi solidními 55 snímky za vteřinu a u Dying Light 2 jsme došli k identickému výsledku. I Cyberpunk 2077 jsme si vyzkoušeli při snímkové frekvenci 35 FPS. Možností je celá řada

LYNX Grunex ProGamer - výkonný herní počítač se vším všudy

Chcete si hraní skutečně užít a neohlížet se na požadavky nových titulů? LYNX Grunex ProGamer je tím pravým řešením pro všechny, kteří se chtějí do hraní ponořit naplno a bez znatelných kompromisů. I zde najdete spolehlivé šestijádrové CPU 12. generace Intel Core i5 12400F tepající pod podsvíceným chladičem SilentiumPC Fera 5. Nicméně v tomto případě mu již sekunduje o třídu pokročilejší grafická karta Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 s 12 GB operační paměti a setsakramentskou porcí výkonu na rozdávání. I tady skříň prosvítí dvojice RGB paměťových modulů Kingston Fury s časováním CL 16 a celkovou kapacitou 16 GB DDR4 při frekvenci 3.200 MHz. SSD stejného výrobce opět nabídne kapacitu 1 TB a rychlé přenosové rychlosti čtení i zápisu (3.500 MB/s, resp. 2.100 MB/s).

O rozložení napájení se tentokrát stará mírně výkonnější zdroj Gigabyte P550B s certifikací účinnosti 80+ Bronze. A samozřejmě i komponenty modelu ProGamer byly usazeny do povedené prostorné skříně Cooler Master MasterBox MB520 s adresovatelným RGB podsvícením, bočnicí z tvrzeného skla, prachovými filtry a integrovanými ventilátory, které hrají všemi možnými barvami.

Jak vypadají výsledky testování her? LYNX Grunex ProGamer už přesahuje díky famóznímu výkonu grafické karty hranice základního hraní a vy si tak opravdu užijete herní novinky plynule a při vysokých snímkových frekvencích. Opět jsme zvolili stejné nastavení tedy Full HD rozlišení, raytracing efekty a využíváme služeb DLSS. Dying Light 2 zvládá vykreslovat při 80 FPS, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales si užijete v průměru se 75 FPS, Shadow of the Tomb Raider zvládá nadstandardních 161 FPS a i Cyberpunk 2077 běží ve vysokých detailech při frekvenci 49 snímků za vteřinu.

LYNX Grunex UltraGamer - špičkové PC pro hráče prahnoucí po výkonu

Na pomyslném vrcholu série nových počítačů LYNX Grunex pro rok 2023 se majestátně tyčí model UltraGamer - špičkově vybavená herní bestie, se kterou si podmaníte soupeře a zároveň vás uhranou detailní vizuální efekty a textury. Samozřejmě s ním nebudete nijak limitováni ani za předpokladu, že byste se kromě hraní chtěli věnovat třeba i streamování nebo editaci videa.

Procesor Intel Core i7 12700F pochází taktéž z 12. generace Alder Lake a se svým mixem 8+4 jader (výkonných a úsporných) a 20 vláken tepajících u výkonných variant až na frekvenci 4,9 GHz je nejlepším parťákem nadupané grafické karty Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070. Tahle dvojice se skutečně jen tak nezadýchá a i v tomto případě jim bude k dispozici duo RGB modulů operační paměti Fury 3.200 MHz CL16 s kapacitou 16 GB a bleskové NVMe M.2 SSD úložiště s prostorem 1 TB od výrobce Kingston.

Přestože budete díky sestavě UltraGamer v myši třímat obrovskou porci výkonu, počítač zůstává efektivní a komponenty s přehledem zvládne napájet osazený kvalitní zdroj Gigabyte P650B s výkonem 650 W a rovněž bronzovou certifikací účinnosti 80+. I zde drží teploty na uzdě spolehlivý robustní chladič procesoru SilentiumPC Fera 5 a prostorná skříň Cooler Master MasterBox s důmyslným airflow - tedy průchodností vzduchu, která je pro kvalitní chlazení klíčová.

Na jaké zážitky se s variantou UltraGamer můžete těšit? O pokročilých hrátkách se světlem a odrazy není nejmenší pochyb. Hordy zombies v Dying Light 2 se na vás budou valit tentokrát v průměru při úchvatných 98 FPS, Spider Man: Miles Morales od Marvelu se houpe na sítích při 83 snímcích za vteřinu a futuristický Cyberpunk 2077 si užijete bez problémů s plynulým obrazem a více než 60 FPS.

Skvěle vybavené počítače pro hráče s bohatou výbavou a příznivou cenou

Série nových počítačových sestav LYNX Grunex vám v představených variantách nabídne skvělý poměr herního výkonu a kvalitních komponent k příznivé ceně. Základ vždy tvoří osvědčená kombinace SSD úložiště, rychlých paměťových modulů, bohatě vybavené základní desky Gigabyte B660M DS3H s pestrou portovou výbavou a dalším volným M.2 slotem nad rámec osazeného disku. Spolehnout se ale můžete i na doplňkové vychytávky - třeba vyřešený cable management, tříletou záruku nebo připravený předinstalovaný operační systém Windows 11. Přehled herních testů respektive hodnoty naměřených FPS zobrazuje následující tabulka. Všechny počítače byly testovány ve Full HD rozlišení, RTX ON a DLSS auto.

Výběr varianty s vysněnou porcí výkonu procesoru a grafické karty je potom už zcela na vás. Skladem a s doručením do Vánoc jsou k dispozici na CZC.cz. Tak o který si napíšete Ježíškovi vy?