Hororová a taktická hra v nabídce od Epic Games.

S novou nabídkou od Epic Games se budete bát. Zatímco první hra je hororovou záležitostí se spoustou lekaček, ta druhá je taktickým fantasy RPG. U té se budete bát, aby vaše postavy nezemřely a váš úkol byl splněn.

Digitální obchod Epic Games Store po týdnu láká na další nabídku her zdarma a velmi výjimečně také nabízí balíček do jedné battle-royale hříčky. Zatímco minulý týden jste si mohli aktivovat taktickou strategii Shadow Tactics: Blades of the Shogun a adventuru Alba - A Wildlife Adventure, tento týden se budete bát.

Evil Dead: The Game

Známá hororová série z počátků osmdesátých let si získala své fanoušky. O třicet let později, letos v květnu, vyšla hra na motivy filmů s názvem Evil Dead: The Game, kterou fanoušci přijali poměrně kladně. Právě tu Epic Games nabízí na tomto odkazu.

Dark Deity

Dark Deity je zajímavá fantasy RPG hra, která vyšla v roce 2021 a vypráví příběh skupinky studentů, kteří se musí postavit zlu a na začátku hry jsou odvedeni do armády kvůli válce. Hra si bere pořádnou dávku inspiraci z Fire Emblem a poté, co vyšla, dostávala zajímavá hodnocení. Hru si můžete přidat do vaší knihovny zde.

Rumbleverse - Epic Cheerleader Pack

Výjimečně Epic kromě her nabízí i balíčky do různých her. Epic Cheerleader je jedním z nich a přidá nějaký obsah do battle-royale hry Rumbleverse. Aktivaci je možné provést zde.

Vyzvednutí nabídky můžete provést do 24. listopadu, to pak nastoupí další týdenní nabídka.