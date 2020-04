Hororová hra a detektivka s Sherlockem Holmesem zdarma

Herní adaptace případů Sherlocka Holmese a hororová adventura Close to the Sun zdarma v Epic Games obchodě.

V internetovém obchodě s hrami, Epic Store, je k dispozici na týden další dvojice her. Úplně zdarma si můžete vyzvednout hororovou akci z pohledu první osoby. Close to the Sun normálně stojí v herním obchodě 30 euro.

Druhou hrou je pak detektivka Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Pokud rádi řešíte zapeklité kriminální případ, můžete zkusit tento titul od herního studia Frogwares.

Za týden náš čeká jiná pecka. K dostání na počítače bude úplně zdarma Just Cause 4. Do té doby neváhejte, zamiřte na Epic Games a využijte příležitosti si přidat tituly do své knihovny.