Hororový říjen je za dveřmi. Jaké hry by vám neměli ujít?

U nás máme dušičky, v Americe mají Halloween. Říjen je zkrátka měsíc ve znamení hororů. I letos vychází několik hororovek, které by vám rozhodně neměly ujít.

Slender Arrival : Remake

Slenderman slaví deset let, proto 18. října přichází předělávka legendárního Arrivalu. Hra alespoň podle traileru vypadá v mnoha ohledech vylepšená. Nám nezbývá než čekat, že to tak skutečně bude a věřit, že nás hra bude děsit stejně jako tehdy před deseti lety.

Dead Signal

Hra od tvůrců úspěšné a oblíbené hry Welcome to the Game. Pravda, vyjít by měla až 31. října, tedy přesně na Halloween. Ačkoliv se nejedná přímo o pokračování Welcome to the game, hra je podle tvůrců ze stejného universa.

Alan Wake II

Fanoušci oblíbené hry se po letech dočkali a Alan Wake se 27. října doufejme opravdu vrátí. Hrát bychom tentokrát měli za dvě postavy a příběh bude dle všeho navazovat na první díl z roku 2010.

Madison

Hra sice vyšla už minulý rok, přesto se jednalo o nejlepší horor roku 2022 a pokud jste ji nehráli, určitě byste ji měli vyzkoušet. Hra je totiž skutečně děsivá a má výbornou atmosféru.

Fears to Fathom - Ironbark Lookout

4. díl oblíbené série má vyjít 27. října. Epizodická Fears to Fathom série si hráče získala hlavně skvělou atmosférou, retro grafikou i celkovým zpracováním. Předešlé tři díly si hráči oblíbili. Nic nenasvědčuje tomu, že by i tento díl měl být výjímkou.

Kterých her se naopak nedočkáme? Koncem roku měly dorazit také další dva očekávané horory. Alone in the Dark a Silent Hill 2. První zmiňovaný ale nakonec vyjde až v polovině ledna. Remake parádního Silent Hill 2 však stále konkrétní datum nedostal, hru též očekáváme v roce 2024.