Hry od Ubisoftu budou dražší

Francouzská firma Ubisoft, která má za sebou takové pecky, jako sérii Settlers či Assassin´s Creed, bude zdražovat. To pocítí většina hráčů na nové generaci konzolí. Cena pro aktuální generaci PlayStationu a Xboxu se totiž zvedne o 10 dolarů.

Vývoj nových titulů na stávající generaci konzolí je kvůli novým funkcím stále dražší a dražší. Aby se vývojářům vyplatilo dělat nové hry, byli nuceni zdražit o 10 dolarů (v přepočtu +-200 Kč). Od vydání PS5 a XSX/S tak hry zdražily. Spousta větších studií se tomu bránila seč mohla, což ale nijak nepomohlo. Podle nejnovějších informací plánuje zdražovat i francouzský vydavatel Ubisoft.

Fanoušci se nemusí bát plošného zdražení. Například u odhaleného nového dílu série Assassin´s Creed s podtitulem Mirage ke zdražení nedojde. Naopak. Protože se jedná o menší hru, cenovka byla nastavena na 50 dolarů.

Kde ale můžeme očekávat zdražení, je pirátská hra Skull and Bones, která přijde letos v listopadu. Ta bude stát 70 dolarů (2100 Kč). Cenovka by měla být nově u všech větších her stejná, tedy těch 70 dolarů. Děje se tak, protože studio musí držet krok s konkurencí.

Zdražování se v posledních měsících děje poměrně často. Sony oznámilo, že ceny PlayStation 5 budou v některých regionech mnohem nižší. To samé nastalo u Crusader Kings III, kde zdražily bonusové dodatky.