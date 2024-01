Humble Bundle nabízí levný balíček

Odvážlivci mohou přes Humble Bundle pořídit sedm her za velmi výhodnou jednotnou cenu. Tituly si pak aktivují na Steamu, největším tahákem je Remnant: From the Ashes.



Digitální obchod Humble Bundle nabízí nový balíček her, tentokrát zaměřený na soulslike tituly, jako jsou Remnant: From the Ashes nebo Clash: Artifacts of Chaos. Celkově sedm her za jednotnou cenu zhruba 340 korun si pak uživatelé mohou aktivovat na svých Steam účtech, součástí nabídky jsou i slevové kupony.

Akční balíček bude dostupný až do 15. února. Koupí již tradičně podpoříte i charitativní účely, nyní je pomoc zaměřená pro potlačení chudoby.

Balíček Humble Bundle obsahuje hry: