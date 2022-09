Iron Man bude mít svoji vlastní videohru

Electronic Arts je v momentální době studio, které nemá zrovna skvělou a oslnivou pověst. Je to právě EA, která v minulosti přišla s obrovskými mikrotransakcemi v titulech a tlačila na vývoj hry Anthem, čímž hra vyšla v příšerném stavu. Vydavatelství nyní pracuje na nové hře z Marvel univerza.

Ve spojení s Marvelem vydavatelství EA a vývojáři z Motive Studio oznámili, že pracují na nové hře s tematikou Marvel Cinematic Universe, ze kterého pochází řada slavných hrdinů. Jedním z nejslavnějších protagonistů je Tony Stark alias Iron Man. Ten dostane novou hrou, na které bude pracovat Olivier Proulx a jeho tým. Oliver se postaral například o Marvel's Guardians of the Galaxy.

Protože půjde o spojení s Marvelem, EA se nebude pouštět do žádného nového příběhu, ale jen načne historii Iron Mana tak, abyste si připadali jako on. Co na celou spolupráci říká sám Marvel?

"Těšíme se na spolupráci s talentovaným týmem. Chceme převést vizi do herního světa a zachovat to nejdůležitější. Zkušenosti vývojářů z Motive Studio se budou hodit. Jejich nadšení pro obrněnou ikonu je palivem pro to, přinést co nejlepší formu Iron Man videohry."

Hra je momentálně ve fázi předvývoje a ještě nějakou dobu bude trvat, než se do světa podívá. I tak je ale dobré vědět, že hra je v dobrých rukou.