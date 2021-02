It Takes Two láká na spolupráci dvou hráčů

Nový trailer z připravované hry It Takes Two ukazuje, jak vypadá kooperace dvou hráčů v roli magicky zmenšené manželské dvojice.

Projekt It Takes Two od studia Electronic Arts na sebe zaslouženě strhl pozornost již minulý rok na podzim. Hra vsází na propracované prvky spolupráce dvou lidí.

Celá hra se točí okolo Codyho a May. Rodiče malé Rose procházejí těžkým obdobím, jež chtějí vyřešit rozvodem. Dcera Rose s tímto není smířená a do dvou hadrových panenek neznámým způsobem rodiče převtělí. Za oba rodiče si samozřejmě zahrajeme a podle ukázky má jít o velmi propracované dobrodružství.

Obě postavy využívají různé schopnosti a vlastnosti. Jejich spolupráce je naprosto klíčovou ke zdolání úrovně a dalšímu postupu. Právě proto lze hru dokončit pouze ve dvou. It Takes Two tak připomíná například multiplayer z Portalu 2.

Dobrou zprávou je, že po zakoupení hry můžete kopii půjčit dalšímu člověku a hrát s ním, aniž by si titul musel sám zakoupit.

It Takes Two vychází 26. března na PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 a PlayStation 5.