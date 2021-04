It Takes Two prodalo přes milion kopií

Kooperace dvou hráčů It Takes Two se nebývale povedla. Titul jen pár týdnů po vydání navíc překonal velký milník v počtu prodaných kopií.

Od vydání It Takes Two neuběhl ani měsíc a již teď mohou tvůrci slavit prodejní úspěch. Celkem se totiž prodalo přes 1 milion kopií. Recenze přitom hru chválí a podle mnohých se jedná nejen o nejlepší kooperaci za poslední roky, ale i o výbornou hru jako takovou.

Srovnávat můžeme tento milník například s A Way Out. Také tato hra cílila na spolupráci dvou hráčů a dosáhla milionu prodaných kopií za 21 dní. Jenže A Way Out cílilo na dost širší skupinu hráčů.

V případě It Takes Two navíc stačí, pokud si hru pořídí jeden z dvojice hráčů. Druhý bude do kooperace přizván a nemusí vůbec titul vlastnit. Bez této skvělé vlastnosti by byly finální prodeje možná ještě o něco vyšší.