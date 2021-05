J.J. Abrams připravuje film na motivy logické hry Portal

O možném vzniku filmu z prostředí laboratoří Aperture Science se mluví již dlouho. Samotný režisér J.J. Abrams nyní potvrdil, že se opravdu pracuje na scénáři.

Jen málo logických her má takovou pověst jako oba díly Portalu. Valve vytvořilo kultovní hru, která do jisté míry přesáhla hranice herního světa. Narážky na Portal Gun dodnes kolují na internetu, a tak není divu, že by Valve nezůstalo jen u dvou her. Již před lety se Gabe Newell, který stojí za Valve, dohodl se známým režisérem J.J. Abramsem s cílem vzniku filmového Portalu. Spolupráce nastala v roce 2013 a o tři roky později byly oficiálně potvrzeny práce na filmu Portal. Od té doby se ohledně filmu slehla zem.

Nyní se Abrams připomněl a sdělil, že ve Warner Bros. Pracují na scénáři pro daný film. Je dost možné, že samotný námět byl opravdu dlouhé roky u ledu.

Zatím není jasné, o čem film konkrétně bude. Zda hlavní roli sehraje němá hrdinka z režimu pro jednoho hráče, nebo se setkáme i s dvojicí robotů z kooperace. Fanoušci by rozhodně uvítali i přítomnost Glados. Na další informace si musíme počkat.