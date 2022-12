Jak dopadly The Game Awards 2022?

The Game Awards nejsou nedílnou součástí každého roku. Svátek pro každého hráče, kdy se ukáže na nejoblíbenější hru roku. V celkem 31 kategoriích se proti sobě utkaly ty nejlepší tituly tohoto roku a vítěz mohl být jen jeden.

Hra roku, nejlepší režie či nejlepší příběh. To jsou některé z jednatřiceti kategorií, o kterých tento rok na The Game Awards rozhodovala odborná porota a hráči. Celá akce letos proběhla ve velkém stylu a závěr byl dost napínavý.

Na konci akce se určovala Hra roku, přičemž ocenění vyhrál Elden Ring od From Software. Porazil God of War Ragnarok, protože pokud je jedna z her pouze na PlayStationu, početná základna PC hráčů zkrátka bude hlasovat pro titul, který hráli.

THANK YOU for watching #TheGameAwards! What was your favorite moment of the night? 🎮🕹 pic.twitter.com/atst0eZDxM