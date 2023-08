Jaký hry jsou připravené na září 2023?

Jak bývá každoročním zvykem, nejvíce her vychází zrovna na podzim po letní okurkové sezóně. Většinou si ale vývojáři pro vydávání svých největších titulů vybírají říjen, nebo listopad, letos nás ale čeká překvapivě nabitý program i na září, které často bývá suché. My jsme si pro vás připravili seznam všeho, na co se toto září můžete těšit.



Celé září bude nabité od začátku až dokonce, od AAA titulů po Indie záležitosti.

* - Hra zahrnuta v předplatném Xbox Game Pass pro danou platformu.

MEGA MAN X DiVE Offline (PC, IOS, Android) - Capcom - 1.9. - Celý měsíc odstartuje návrat k Mega Manovi, přesněji k ne úplně úspěšnému titulu DiVE z roku 2020, který nyní bude vydán s offline funkcemi.

Starfield (PC*, XSX/S*) - Bethesda Softworks - 5.9. (Standard Edition), 1.9. (Digital Premium/Constellation Edition) - Starfield je jedním z nejočekávanějších RPG posledních několika let ve kterém budete moci navštívit tisíce planet, postavit si vlastní vesmírnou loď i kolonii.

NBA 2K24 (PC, XBO, XSX/S, PS4/5) - 2K - 8.9. - Každoroční návrat k basketbalu od 2K, není třeba moc dodávat.

Super Bomberman R 2 (PC, NS, XBO, XSX/S, PS4/5) - Konami - 12.9. - Na oslavách určitě rádi uvítáte nového Super Bombermana, ten by měl přinést několik nových herních režimů a dle slov vývojářů má nejvíce obsahu z celé série.

The Crew Motorfest (PC, XBO, XSX/S, PS4/5) - Ubisoft - 14.9. (Standard Edition), 11.9. (Gold/Ultimate Edition) - Pokud vám chybí hluk motoru a nekonečná dálnice tak zajísté uvítáte třetí pokračování závodní série The Crew od Ubisoftu, v něm se tentokrát narozdíl od zmenšeného USA podíváte na Havajský ostrov Oahu.

Lies Of P (PC*, XBO*, XSX/S*, PS4/5) - NEOWIZ - 19.9. (Standard Edition), 16.9. (Deluxe Edition) - Lies Of P je soulovka jak se patří, jak název napovídá zahrajete si v ní za Pinnochia v nezvyklé interpretaci ve které zavítáte do města Krat inspirovaného Francií na přelomu 19. a 20. století. Na Steamu je stále dostupná demoverze hry.

Mortal Kombat 1 (PC, NS, XSX/S, PS5) - WB Games - 19.9. - Samozřejmě nesmí chybět mlátička a je to rovnou ta nejnásilnější, nový Mortal Kombat, dějové navazující na 11. díl s sebou přinese mnoho starých známých tváří, ale i nové herní mechaniky jako Kameo bojovníky.

Party Animals (PC, XBO, XSX/S) - Source Technology - 20.9. - Party Animals, jak název napovídá, je párty hra, a to pořádná, až 8 hráčů v rolích různých zástupců fauny se v bojových arénách popere o titul šampiona v gameplayi velmi podobnému Gang Beasts.

Payday 3 (PC*, XSX/S*, PS5) - Prime Matter - 21.9. - Třetí díl série zaměřené na loupeže nás tentokrát vezme do New Yorku, kam se náš známý gang přesouvá poté, co byli vytržení z předčasného důchodu po jejich dobrodružštvích ve Washingtonu.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (PC, XSX/S, PS5) - CD PROJEKT RED - 26.9. - V datadisku Phantom Liberty pro Cyberpunk 2077 se vydáte do nové části Night City, Dogtownu, ve kterém se zřítil letoun prezidentky NUSA a vašim úkolem bude její záchrana.

EA Sports FC 24 (PC, NS, XBO, XSX/S, PS4/5) - EA - 29.9. - Na závěr zde máme nejnovější pokračování do série fotbalových her od EA, tentokrát bez názvu FIFA.