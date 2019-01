Již brzy vychází originální kooperativní plošinovka s ohněm a ledem

Skvěle vypadající kousek, kde na nás čeká hromada logických hádanek, vyjde již v polovině příštího měsíce.

Plno plošinovek lze hrát společně s kamarádem v režimu spolupráce, často to ale pouze znamená, že hrou postupujete společně a nemusíte opravdu spolupracovat. To ovšem nebude případ parádně vypadajícího Degrees of Separation. Hra vyjde už příští měsíc.

Herní svět chystané novinky je rozdělen na studenou a horkou část, přičemž každou z nich obývá jeden z hlavních hrdinů- Ember a Rime. Ti spolu postupují fantasy světem a musí spojit síly, aby řešili logické hádanky.

Klíčem k řešení rébusů tak bude kombinace studeného a teplého světa a vliv na okolní prostředí. Například vodní plocha v teplém světě bude znamenat led v tom studeném a tak dále.

Degrees of Separation sice bude možné hrát sólo, s kamarádem si ale užijete mnohem více zábavy. Hrát půjde buď on-line nebo v režimu rozdělené obrazovky.

Hra vyjde 14. února pro počítače a herní konzole PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch. Zatím nemá cenovku.