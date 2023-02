Kingdom Come: Deliverance slaví pět let od vydání

Kingdom Come: Deliverance vyšlo přesně před pěti lety a na oslavu tohoto důležitého jubilea si Warhorse Studio připravili malé překvapení pro všechny fanoušky dabingu.

Jednou z největších výtek, které hráči proti Kingdom Come: Deliverance měli, byla absence českého dabingu. Zatímco titulky hra obsahovala už při vydání, osud dabingu byl neznámý a nikdo si nemyslel, že by vůbec mohl vyjít.

Today marks the 5th birthday of #KingdomComeDeliverance🎂

What a ride it has been. A ride that would be impossible without our backers and the most loyal community.

As a 🎁 for you, we added full 🇨🇿 & 🇯🇵 voice-overs to the PC version. Enjoy!⚔️https://t.co/C0ch1Fq72Z#KCD5years pic.twitter.com/V91Jnw8BnN