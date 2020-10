Kingdome Come: Deliverance obdrží od komunity český dabing

Původní česká hra se dabingu bohužel nedočkala. Komunita ovšem nezahálí a připravuje vlastní dabing.

Kingdome Come: Deliverance patří mezi nejlepší české hry za poslední roky. Realistické a historické RPG z pohledu první osoby je zasazeno do českých zemí na začátku 15. století. Ačkoliv byla hra vytvořena českým Warhorse Studios a odehrává se na našem území, postrádá český dabing. Dle autorů by se vzhledem k nákladům a počtu prodaných kopií u nás nevyplatil.

Daniel Vávra, kreativní ředitel Warhorse nyní sdílel fanouškovské video, které láká na tvorbu dabingu od samotné komunity. Do projektu skupiny Megarana Studios se zapojilo přes dvacet amatérských a profesionálních dabérů. Chtějí pokrýt českým dabingem všechny animované herní scény.

Výsledek tohoto projektu zatím není zcela jasný. Hráči by jistě ocenili, pokud by se dal dabing přímo vložit do hry. Oficiální facebooková stránka projektu nicméně hovoří o vytvoření filmu, jenž se později nahraje na Youtube. Tento film by obsahoval všechny předabované scény ze hry. Na výsledek si budeme muset zatím počkat. Každopádně by český dabing zrovna této hře velmi slušel.