Konzole Nintendo Switch Pro obdrží vylepšený displej a podporu 4K rozlišení.

Letos by mělo dojít k odhalení přenosné herní konzole Nintendo Switch Pro. Nástupce klasické verze Switche by měl obdržet lepší displej a podporu vyššího rozlišení.

Přenosná herní konzole Nintendo Switch nedávno oslavila 4 roky od vydání. Za tuto dobu se prodalo přes 80 milionů zařízení a Nintendo mezitím přišlo i s levnější variantou Lite. Kromě populárních franšíz od Nintenda láká konzole na možnost hraní na cestách a unikátní konstrukcí, jež dovoluje odpojit boky s ovladači.

V čem Switch zaostával, byl výkon. Konzole dokázala rozjet hry v rozlišení 720p na svém vlastním displeji a ve Full HD po připojení do dokovací stanice. Nová verze by měla jednu z těchto skutečností změnit.

Switch Pro by měl obdržet kvalitnější zabudovaný OLED displej. Ten si stále zachová 720p rozlišení. Po připojení do doku by konzole měla být schopná vyprodukovat obraz v rozlišení 4K, tedy Ultra-HD. Nejspíše tak dojde i k navýšení výkonu. Nintendo Switch Pro by se měl na trh dostat před Vánoci. Výroba elektroniky započne v červnu.