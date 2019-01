Lara Croft musí v novém přídavku pro Shadow of the Tomb Raider čelit nočním můrám

Balíček Nightmare už je dostupný a kromě tradiční nové a náročné hrobky přinese také strašidelné pasáže a vezme nás zpět na panství rodu Croft.

Vydavatel Square Enix oznámil dostupnost dalšího balíčku pro dobrodružné Shadow of the Tomb Raider. Jmenuje se Nightmare a už název dává tušit, o co zde půjde. Lara se musí vydat na "cestu strachu”, aby získala mocnou novou zbraň, ale nebude to jednoduché.

V rámci mini příběhu nového balíčku nás čeká návrat na panství rodu Croft, ovšem do jeho strašidelné verze. Lara tak bude muset bojovat s nepřáteli, které už pokořila a také se svými padlými spolubojovníky.

Tím hlavním v balíčku Nightmare je hrobka Howl of the Monkey Gods, kterou lze pokořit sólo nebo společně s kamarádem v režimu spolupráce. Za dohrání balíčku dostanete nový outfit a také zbraň.

Nightmare vyšlo pro všechny verze hry, tedy pro počítače, PlayStation 4 a Xbox One. Pro majitele Season Pass je balíček zdarma.