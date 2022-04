Lara Croft se vrátí, nový Tomb Raider byl oficiálně potvrzen

Herní studio Crystal Dynamics oznámilo započaté práce na pokračování dobrodružství Lary Croft. Novou hru bude pohánět moderní Unreal Engine 5 od Epic Games.

V roce 2013 přišel restart herní série Domb Raider a od té doby jsme se dočkali třech dílů. Ten poslední s názvem Shadow of the Tomb Raider dorazil na konzole a počítače v roce 2018. Od té doby čekáme, kam nás tvůrci zavedou. Dobrodružství s Larou naštěstí nekončí.

Nový Tomb Raider byl oficiálně potvrzen při živém vysílání akce State of Unreal od Epic Games, tvůrců Unreal Enginu. Nejnovější pátá generace rozpohybuje také připravovanou hru od Crystal Dynamics.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc