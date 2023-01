Lednová nabídka s Prime Gaming

Amazon se snaží pronikat do všech odvětví. Na starosti tak má výrobu seriálů, vlastní platformu Twitch a pro své předplatitele nabízí i službu Prime Gaming. Ta každý měsíc nabízí několik her zdarma a před časem byla odhalena lednová nabídka.

Prémiové služby jako PlayStation Plus či Xbox Game Pass tu s námi jsou už nějakou dobu. Nováčkem je Prime Gaming od Amazinu, který každý měsíc nabízí několik her, a to těm, kteří si ho předplácí. Na co se členové mohou těšit v lednu?

The Evil Within 2

Beat Cop

Breathedge

Lawn Mowing Simulator

Chicken Police - Paint it RED!

Faraway 2: Jungle Escape

Hlavní housle hraje hororový titul, zkombinovaný se survival prvky, The Evil Within 2. Za tím stojí japonské studio Tango Gameworks. Hra byla při svém vydání poměrně dobře přijata, a tak je jasnou volbou pro všechny nebojácné hráče.

Jako tradičně, i tento měsíc si můžete aktivovat různé balíčky do her. V nabídce je například kapsle pro League of Legends, peníze do Grand Theft Auto V a další. Hry a bonusy si můžete vyzvednout na tomto odkaze.