Legendární Diablo dostane čtvrté pokračování

Studio Blizzard slibuje návrat ke kořenům a poučení se z chyb a nedostatků třetího dílu. Zveřejněn byl příběhový trailer a také první záběry z hraní.

Pokračování legendární série Diablo je oficiální. Blizzard představil Diablo IV na své akci BlizzCon a kromě videí prozradil také řadu prvních detailů.

Nové pokračování se má vyvarovat chyb předchůdce a studio chce trošku vkročit do světa masivních on-line her. To znamená, že ke hraní bude třeba internetové připojení a ve městech a dalších společných lokací půjde potkávat další hráče.

Při vydání nabídne hra trojici herních tříd - barbara, čarodějku a druida. Budou se samozřejmě lišit stylem boje a také možnostmi, jakým je mohou hráči postupně vylepšovat a specializovat. Expanze potom mají přinést minimálně dvě další třídy.

Jak je u Blizzardu zvykem, připravilo studio propracovaný filmeček, který ukazuje, jak vznikla hlavní záporačka příběhu hry. Kromě toho studio řeklo, že hra má zatím dlouze k dokončení a na její vydání si počkáme.

Oficiálně se Diablo IV chystá pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.