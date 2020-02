Legendární hra na hrdiny Gothic se oficiálně dočká přepracování

Vydavatele THQ Nordic překvapil obří zájem hráčů o hratelnou ukázku. Dokonce byly zveřejněny podrobné výsledky průzkumu herní komunity.

Vydavatel THQ Nordic překvapil těsně před posledními Vánocemi fanoušky série Gothic, když vydal hratelnou ukázku, jak by mohlo vypadat přepracování této legendy do moderního kabátku.

Šlo totiž primárně o způsob, jak zjistit, jestli by hráči o oživení této značky stáli a nyní známe výsledky. Vydavatel prozradil, že si ukázku zahrálo více než 180 tisíc hráčů a přes 40 tisíc jich odpovědělo v průzkumu.

Rovnou 94 % v průzkumu uvedlo, že se jim tento směr líbil a přivítali by přepracovanou verzi hry Gothic. Mezi preferovanými platformami zvítězilo s velkým předstihem PC.

Překvapilo také uvedené věkové rozmezí. Přes 39 % respondentů uvedlo, že spadají do kategorie 22-27 let. Následovalo 28-35 let s 31,6 procentem.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout online v PDF.