Lepší herní vybavení za rozumnou cenu? S Yenkee to jde!

Membránová klávesnice už nestačí, kabel u sluchátek překáží a spoluhráči vás sotva slyší? Upgrade herního vybavení není radno podceňovat. Yenkee nabízí řadu periferií, které vylepší požitek z hraní a zároveň vám nevybrakují peněženku.

Klávesnice, myš, sluchátka a mikrofon. Tak vypadají čtyři základní periferie, které nejspíše používáte úplně každý den. Jejich výběr je často zcela klíčový, avšak podceňovaný. Vyšla nová střílečka, ale vám se nedaří? Možná vám nesedla myš. Špatná domluva v týmu? Asi by to chtělo investovat do mikrofonu. Právě proto se v článku podíváme na čtyři periferie od Yenkee, jež jsou vhodné k upgradu. Zároveň jde o relativně levné produkty vzhledem k nabízeným vlastnostem. Klávesnice a mikrofon jsou navíc v akci za ještě nižší cenu.

Pro začátek zde máme mechanickou klávesnici. Přechod z membrány na mechaniku je o zvyku, nicméně po pár dnech budete rádi, že jste přešli. Z portfolia Yenkee vybíráme model YKB 3400 neboli RGB klávesnici Panzer. Doménou této klávesnice jsou mechanické spínače Outemu Blue řadící se do clicky kategorie. Díky mechanickým spínačům pocítíte jistější stisk a odezvu, což oceníte nejen při hraní, ale i psaní.

Celokovové tělo klávesnice poskytuje excelentní oporu, když se chcete do hraní pořádně opřít. Prohýbání konstrukce zde nehrozí. Yenkee navíc tento model vybavilo také odnímatelnou opěrkou pod zápěstí. Maximální pohodlí je tak zaručeno.

Samozřejmě nechybí RGB podsvícení s řadou přednastavených profilů, klasické české 100% rozložení s dvouřádkovým enterem. V doprovodném softwaru si navíc vše můžete nastavit podle svých představ. Od podsvícení až po makra. Yenkee YKB 3400 přitom stojí v aktuální akci pouhých 1499 korun, což je na mechanickou klávesnici se standardním rozložením velmi příjemná cena.

Druhým zástupcem Panzer řady jsou bezdrátová sluchátka YHP 3401 nebo zkrátka sluchátka Panzer. Drátovým modelům už téměř odzvonilo a není nic otravnějšího než sundávat si headset, když potřebujete na minutku odskočit od hraní do ledničky. S bezdrátovými sluchátky na tyto obstrukce můžete zapomenout. Headset Panzer využívá 2,4Ghz síť a o bezproblémové připojení se stará USB-A přijímač. Headset funguje okamžitě po připojení do počítače. Žádný software nebo nastavování není třeba.

Sluchátka disponují 40mm drivery s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 25 kHz. Baterie o kapacitě 1100 mAh zajistí celodenní výdrž i pro hráče, kteří propaří v den vydání Call of Duty celou noc. Samozřejmě nechybí odnímatelný mikrofon, abyste se na Discordu domluvili. Samotné náušníky obsahují ovládání hlasitosti i rychlý přepínač ekvalizéru. Čistý zvuk stop nepřátel při hraní Valorantu a pořádné basy u poslechu hudby nepředstavují sebemenší problém. Vše završuje elegantní a pevná konstrukce s decentním a praktickým RGB podsvícením. To signalizuje stav headsetu, abyste věděli, kdy připojit nabíječku. Yenkee samozřejmě používá na nabíjení rozšířené USB-C.

Cena je stanovena opět na sympatických 2199 korun, což je za bezdrátová herní sluchátka výhodná nabídka. V této cenové relaci totiž najdeme hlavně drátové modely.

Do třetice zde máme myš. Mohlo by se zdát, že 899 korun za lepší herní myš je málo. Jenže v jednoduchosti je krása (a síla). Yenkee YMS3000 využívá osvědčený senzor PMW3360 od firmy Pixart. To už je známka kvality. A při hraní vám dvě extra boční tlačítka a přepínač DPI plně postačí. Díky tomu mohlo Yenkee snížit váhu této myši na pouhých 78 gramů. Přesto v myši najdete stylové RGB podsvícení, které si můžete v softwaru nastavit. Nechybí ani tvorba maker nebo nastavení DPI profilů.

Ve své kategorii tak myš Yenkee Zero působí velmi vyváženým dojmem. Lehké tělo, velmi kvalitní senzor s DPI až 12 000, snímací frekvence 1 000 Hz, RGB podsvícení a tlačítka navíc dělají z tohoto modelu velmi zajímavý kousek.

Nakonec zde máme bonus v podobě dedikovaného mikrofonu. Ačkoliv základní "mikrák" najdete u headsetu Panzer, lepší zvuk například pro streamování vykouzlí studiový mikrofon s příslušenstvím YMC1030. Jde o kardioidní mikrofon, ke kterému dostanete i praktické rameno. Díky němu si mikrofon můžete posunout blíže, aniž by zabíral drahocenné místo na stole poblíž klávesnice a myši.

Mikrofon je izolován od otřesů stolu pomocí robustní sítě. Ani bušení do klávesnice druhá strana neuslyší. Odpružený držák doplňuje pop filtr.

Frekvenční rozsah mikrofonu se pohybuje od 30 Hz do 16 kHz a hladina šumu je na 16 DBA. Kabel o délce 2,5 metru je na straně mikrofonu zakončen XLR rozhraním, na straně počítače poté 3,5mm combo jackem. V balení se nachází i rozdvojka.

Tento mikrofon se tak hodí zejména pro uživatele, kteří chtějí svůj herní zážitek sdílet na streamech. Lepší kvalitu vašeho hlasu ale ocení i spoluhráči a kolegové při pracovním hovoru. Za akční cenu 799 korun navíc nejde o drahý model, který by vám vysál peněženku.

Vánoce se blíží, a pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by ocenil herní příslušenství Yenkee, tak nyní můžete pořídit dárek, a navíc i trochu ušetřit.