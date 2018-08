Letošní pokračování série Tomb Raider se připomíná krátkými upoutávkami

Žádná nemá více než minutu, ale tvůrci krátký čas využívají na maximum a videa dokážou pořádně nalákat.

Zhruba za měsíc se fanoušci Lary Croft dočkají třetího pokračování z restartované trilogie. Mladou archeoložku vezme do Jižní Ameriky, kde se opět utká s organizací Trinity a také ve velkém dojde na Mayskou kulturu.

V minulosti studio ukázalo 10minutové představení největšího města v sérii a nyní to s upoutávkami zkouší trošku jinak. Je jich několik a v průměru má každá okolo 40 sekund. Přesto v takto krátkém čase ukazují hodně.

Jedno z videí třeba láká na krásný herní svět.

Další zase ukazuje smrtelné hrobky, které bude muset Lara zdolat a také akrobatické kousky.

Zatím poslední krátká upoutávka ukazuje možnosti tiché likvidace protivníků.

Shadow of the Tomb Raider vyjde 14. září pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.