Letošní pokračování závodů Forza z hráčů udělá Jamese Bonda

Chystá se totiž speciální balíček aut, ve kterém najdete ikonická "bondovská” auta z celé řady filmů. Pro majitele dražší edice bude zdarma v den vydání.

Závodní série Forza už dost dlouho dostává rozšiřující balíčky aut a nejinak tomu bude v případě letošního dílu Forza Horizon 4. Aktuálně oznámený balíček je ale dost netradiční. Jmenuje se Best of Bond Car Pack a už asi tušíte, na co se lze těšit.

Tento balíček do hry přidá deset vybraných aut, které jste mohli vidět v různých "bondovkách”. Třeba to bude AMC Hornet X Hatchback z dílu The Man With the Golden Gun, Aston Martin DBS z Quantum of Solace nebo Aston Martin DB10 ze zatím poslední dílu Spectre.

Kompletní seznam aut vypadá následovně:

1964 James Bond Edition Aston Martin DB5

1969 James Bond Edition Aston Martin DBS

1974 James Bond Edition AMC Hornet X Hatchback

1977 James Bond Edition Lotus Esprit S1

1981 James Bond Edition Citroën 2CV6

1986 James Bond Edition Aston Martin V8

1999 James Bond Edition BMW Z8

2008 James Bond Edition Aston Martin DBS

2010 James Bond Edition Jaguar C-X75

2015 James Bond Edition Aston Martin DB10

Best of Bond Car Pack bude zdarma pro majitele Ultimate edice hry, která zároveň dovolí hrát už od 28. září, kdy bude balíček rovněž k dispozici. Ostatní si ho budou moci koupit za zatím neupřesněnou cenu v den vydání Forza Horizon 4, stane se tak 2. října pro počítače a Xbox One.