Little Nightmares míří na mobily!

Výtečná puzzle-platformovka s názvem Little Nightmares je už známou sérií. Nějakou dobu zpátky vyšel její druhý díl, který dostal neméně skvělá hodnocení. Zapomínat by se nemělo ani na díl, který vše odstartoval a vyšel v roce 2017. Nyní, po pěti letech, míří na mobilní zařízení!

První díl Little Nightmares vyšel koncem dubna roku 2017 a jednalo se o mix hádanek, skákačky, hororovky a dobrodružné hry v jednom. To vše bylo okořeněno o zajímavě roztomilou grafiku a příběh. V tom jsme se totiž vžili do kůže malé holčičky, se kterou jsme si prošli spoustou nepříjemných a děsivých momentů. Na konec pak navázal druhý díl, který vyšel v únoru minulého roku.

Přestože by fanoušci radši uvítali díl třetí, vývojáři ze studia Tarsier Studios pro nás mají jedno oznámení. Pracují totiž na portu, který vyjde jak na androidech, tak iOS. Jako vydavatel znovu figuruje Bandai Namco a na pomoc si berou společnost Playdigious, kteří za sebou mají úspěšnou mobilní hru Dead Cells, Turnmoil pro Switch a spoustu dalších titulů.

Do you think you'll escape the Maw?

Find out this Winter as the critically acclaimed #LittleNightmares from @TarsierStudios and @BandaiNamcoUS is coming to #iOS and #Android! pic.twitter.com/k2Iy02dHw5