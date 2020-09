Městská akce The Division zcela zdarma

Ubisoft rozděluje povedenou městskou akci z rodiny Tom Clancy’s. The Division z roku 2016 je k dispozici zdarma, pokud si pospíšíte.

The Division mělo představovat určitou změnu v rámci akčních stříleček Tom Clancy’s od herního studia Ubisoft. Oznámení z roku 2014 doprovázelo nepříliš úspěšné vydání o dva roky později. Chyby a špatná optimalizace hry, chybějící obsah i snížená kvalita grafické stránky. Na tyto aspekty si stěžovala nejen komunita, ale i recenzenti. Sliby postupně Ubisoft začal naplňovat a akce z otevřeného světa patří dnes mezi ty lepší hry.

V The Division se budete potulovat po ulicích New Yorku, který byl zasažen pandemií podobně, jako zbytek světa. Předem upozorňujeme, že určitá podobnost s aktuálním světem je čistě náhodná.

V ulicích americké metropole na vás čeká spousta úkolů, soubojů a nechybí ani vylepšování postavy a zbraní. V The Division navíc naleznete i režim pro více hráčů. Není proto problém, zahrát si mise v partě kamarádů.

Pro získání The Division je třeba vlastnit Ubisoft účet a navštívit tuto webovou stránku. Akce platí do 8. září a pokud si do té doby hru na účet přidáte, zůstane vám na vždy.