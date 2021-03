Microsoft možná koupí Discord za rekordní částku

Web Bloomberg přišel s informací, že komunikační platforma pro hráče, Discord, možná bude na prodej. O obří službu by měl mít zájem například Microsoft. Ten by byl ochotný investovat i přes 10 miliard dolarů. Šlo by o částku, která převyšuje i cenu ZeniMax Media. Tuto společnost odkoupil Microsoft nedávno a získal tak pod svá křídla zejména herní studio Bethesda a jejich tituly.

Discord se řadí mezi největší komunikační sítě na světě. Zaměřuje se především na hráče a umožňuje rychlou textovou i hlasovou komunikaci. Aplikace je dostupná na všechny platformy, včetně mobilů a lze ji používat i z webového prohlížeče. Discord je v základu zdarma a bez reklam. Platforma vydělává především díky předplatnému Nitro. To odemyká pouze kosmetické úpravy, emoty a lepší kvalitu při sdílení obrazovky.

V uplynulých měsících, konkrétně mezi červnem a listopadem stoupla cena platformy na dvojnásobek. Ze 3,5 miliard dolarů na sedm. Základna uživatelů čítá obřích 140 milionů lidí měsíčně.

Microsoft by mohl zařadit Discord po bok komunikátoru Skype a firemního Teams. Obě zbylé služby necílí na hráče, ale spíše nenáročné a firemní uživatele. O Discord mají zájem i další velcí hráči na trhu a platformu podporuje většina herních služeb a obchodů v čele se Steamem, Epicem i Sony.