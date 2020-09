Microsoft odhaluje příslušenství k novým Xboxům

Společnost Microsoft postupně odhaluje příslušenství k novým konzolím Xbox Series S a Series X. Jedná se především o bezdrátové ovladače a rozšíření úložiště.

Nové herní ovladače pro Xbox mají konečně českou cenovku. Ta začíná na 1 599 Kč v oficiálním obchodě. Největší změnou jsou pogumovaná a texturovaná zadní tlačítka a páčky. Vzorem byl v tomto případě o hodně dražší ovladač ze série Elite. Prsty by vám díky této povrchové úpravy neměly sjíždět ani po delším hraní.

Nový Xbox ovladač bude k dostání ve třech barevných variantách. Tradiční černou a bílou doplní elegantní modro-bílá kombinace. Jistě se dočkáme i dalších barevných variant. Ty ovšem přijdou až později.

Bezdrátové připojení obstará technologie Xbox Wireless a Bluetooth. Ovladač půjde připojit k PC i mobilním telefonům a tabletům. Nabíjení bude probíhat pomocí moderního USB-C konektoru. K dispozici bude rovněž ovladač s bezdrátovým adaptérem pro PC k bezproblémovému rychlému připojení k počítači. Cena se ovšem vyšplhala až na 1 899 Kč. Nové ovladače budou k dispozici od 10. listopadu.

Microsoft s firmou Seagate chystá prodávat i rozšiřující SSD disky. Nepůjde přitom o pomalá úložiště, jenž se do teď připojovala přes standardní USB. Rozšiřující disk o kapacitě 1 TB se zasune přímo do těla konzole a využije rychlé rozhraní PCIe 4.0. Rychlostí se tak plně vyrovná vestavěnému disku. Háček to samozřejmě má. Rozšiřující SSD vyjde na 220 dolarů. Jen pro srovnání, Xbox Series S sám o sobě stojí 299 dolarů. U nás Series S stojí 7 999 Kč. velmi pravděpodobné, že cena SSD překročí 5 tisíc korun. Očekávat můžeme spíše cenovku okolo šesti tisíc.

Za vysokou cenu Microsoft přímo nemůže. Úložiště využívá relativně standardní, ale přesto nové a špičkové technologie a rozhraní. Časem by tak cena měla klesnout. Disky využívající minulou generaci rozhraní PCIe 3.0, která se do dnes hojně využívá, vyjdou na polovinu ceny. Oficiální českou cenovku rozšiřující úložiště zatím nemá.

Xbox Series X nabídne v základu 1 TB prostoru. Series S pak polovinu. Nové rozšiřující disky kapacitu konzole minimálně zdvojnásobí.