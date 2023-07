Microsoft oznámil konec Xbox Live Gold, nahradí jej Xbox Game Pass Core

Microsoft se pomaličku chystá uzavřít kapitolu jménem Xbox Live Gold. Předplatitelskou službu brzy spolkne Game Pass.



Informace o nové variantě Game Pass unikly už před nedávnem, ale doposud jsme měli k dispozici pouze nepotvrzené zprávy. Microsoft následně učinil oficiální oznámení, že ke spuštění služby dojde 14. září.

Xbox Game Pass Core nabídne levnější variantu této služby nahrazující Xbox Live Gold. Jejím zakoupením obdržíte přístup k online multiplayeru a exkluzivním slevám. Společně s tím se také odemkne kolekce vybraných her, která by se měla rozšiřovat zhruba dvakrát až třikrát do roka.

Při spuštění služby, kolekce nabídne následující hry:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Co tedy dělat, až přijde den ukončení Xbox Live Gold? Předplatitelům této služby se automaticky změní na Xbox Game Pass Core, cena by měla zůstat stejná. S tím se také pojí konec Games with Gold, uživatelé však budou mít i nadále přístup k hrám, které si v minulosti vyzvedli. Podmínkou zůstává aktivní předplatné Game Passu.