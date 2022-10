Microsoft oznamuje říjnovou nabídku Xbox Game Pass

Microsoft začátkem října odhalil novou nabídku her ve své službě Xbox Game Pass. Fanoušci si mohou vyzvednout A Plague Tale: Requiem a dalších osm her. Jak je zvykem, dalších několik her z nabídky odchází.

Začátek nového měsíce s sebou přináší spousty zajímavých věcí. Kromě toho, že další část roku uteče jako voda, se můžete těšit i na předplatitelské služby. Zatímco Sony nabízí pro své PlayStationy službu PS Plus, Microsoft dělá to samé s Xbox Game Passem, kde každý měsíc dává novou nabídku her. Čeho se hráči dočkají v říjnu?

Chivalry 2 pro PC, konzole a xCloud - dostupné

Medieval Dynasty pro Xbox Series X/S - 6. října

The Walking Dead: The Complete First Season pro PC - 6. října

The Walking Dead: Season Two pro PC - 6. října

Costume Quest pro konzole a xCloud - 11. října

Eville pro PC a konzole - 11. října

Dyson Sphere Program pro PC - 13. října

Scorn pro PC, Xbox Series X/S a xCloud - 14. října

A Plague Tale: Requiem pro PC, Xbox Series X/S a xCloud - 18. října

Mezi nabídkou výše jsou i pěkné novinky, které potěší každého hráče. Jak je ale u společnosti zvykem, několik her musí z nabídky zmizet. Tentokrát se jedná o šestici her, a to sice:

Bloodroots (PC, konzole a xCloud)

Echo Generation (PC, konzole a xCloud)

Into The Pit (PC, konzole a xCloud)

Ring of Pain (PC, konzole a xCloud)

Sable (PC, konzole a xCloud)

The Good Life (PC, konzole a xCloud)

Šestice her z nabídky zmizí v půlce měsíce, 15. října. Než datum nastane, všechny hry lze zakoupit s dvacetiprocentní slevou.