Microsoft oznamuje únorovou nabídku Xbox Game Pass

Microsoft před časem oznámil svou nabídku her, které rozšíří Xbox Game Pass. Jak to ale již bývá, několik titulů předplatné i opustí. Na své si ale přijdou jak fanoušci strategií, tak milovníci akčních her.

Před časem Microsoft zveřejnil na oficiálních webových stránkách zaměřených na Xbox zprávu o tom, jaké hry odejdou z jeho předplatného Xbox Games Pass a jaké tam zůstanou. Tento měsíc si užijí skoro všichni. Microsoft totiž do nabídky přidává jak sportovní hry, tak strategie a akční rubačky.

Madden NFL 23 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) EA Play - od 9. února

SD Gundam Battle Alliance (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) - od 9. února

Mount & Blade II: Bannerlord (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) - od 14. února

Cities: Skylines - Remastered ( Xbox Series X/S, Cloud) - od 15. února

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) - od 16. února

Atomic Heart (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud) - od 21. února

Shadow Warrior 3, Mount & Blade II: Bannerlord a další hry už brzy v předplatném #XboxGamePass: https://t.co/eHJpizgJbe pic.twitter.com/uuUCnd0vBu - Xbox CZ (@XboxCZ) February 8, 2023

Ze služby na druhou stranu odejdou ne zrovna populární tituly. V seznamu najdeme například i CrossfireX, který bude vypnut úplně, a tak dává smysl, že nebude dostupný ani v předplatném Xbox Game Pass.

Besiege (Game Preview) (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud)

CrossfireX (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud)

Infernax (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud)

Recompile (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud)

Skul: The Hero Slayer (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud)

The Last Kids on Earth (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud)

