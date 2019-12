Microsoft překvapil odhalením podoby nového Xboxu s možná matoucím názvem

Zatímco Sony pouze řeklo, jaký výkon máme od PlayStation 5 očekávat, Microsoft rovnou odhalil dost netradiční design.

Microsoft se rozhodl, že na konec roku ještě zamíchá světem konzolí. Zatímco Sony prozradila částečné hardwarové specifikace nové generace PlayStation již začátkem roku, Microsoft vyčkával.

Nakonec jsme se dočkali rovnou i odhalení podoby konzole. Xbox Series X, jak se nová generace jmenuje, představuje zbrusu nový směr designu a primárně bude fungovat vertikálně, byť má být možné použít novou konzoli také v horizontální poloze.

Nová generace použije stejně jako PlayStation 5 nový procesor od AMD postavený na Zen2 architektuře a rovněž grafický čip od AMD. Obě konzole nové generace by tak pravděpodobně měly být výkonově dost podobné.

Microsoft zatím slíbil až 8K rozlišení a podporu technologie ray-tracing. Stejně tak místo tradičního disku nabídne konzole SSD pro mnohem rychlejší načítání.

Název sice naznačuje, že by nových Xbox konzolí mohlo být více (zatím se spekuluje o levnější bez mechaniky s nižším výkonem), ale pro řadu zájemců může být název matoucí. Přece jen už dnes Microsoft prodává Xbox One X, což je výkonnější varianta Xbox One.

Xbox Series X se má v obchodech objevit příští Vánoce.