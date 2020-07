Microsoft ukončuje výrobu konzole Xbox One X

Herní konzole Xbox One X se od teď bude pouze doprodávat. Výroba končí a společnost zaměří síly především na nadcházející Xbox Series X.

Americká společnost Microsoft zřejmě plánuje soustředit veškeré zdroje do výroby nadcházející konzole Xbox Series X. Nedávno totiž přišlo oznámení o ukončení výroby dosud nejvýkonnějšího Xboxu s označením One X. Spolu s ním společnost nepočítá ani s Xboxem One S All-Digital Edition. Jednalo se o nejlevnější prodávanou verzi Xboxu bez optické mechaniky pro DVD.

Vyrábět se tak bude jen Xbox One S. Zbytek výrobní kapacity se využije pro připravovaný Xbox Series X, který dorazí na trh letos před Vánoci. Spekuluje se také o představení konzole s označením Xbox Series S. Mělo by se jednat o méně výkonnou a levnější konzoli, podobně jako je tomu teď u One S a One X. K odhalení Xboxu Series S by mohlo dojít již v srpnu.

Mezitím Microsoft vypustil do světa video, jenž popisuje fungování architektury Velocity na Xboxu Series X. Tato technologie má přinést efektivní propojení pevného disku a procesoru. Výsledkem budou vyšší rychlosti čtení dat a například kratší doba načtení hry.