Minecraft odmítá NFT, společnosti plánují hru okopírovat a tokeny začlenit do své verze.

Mojang se vyjádřil k podpoře nezaměnitelných tokenů v populární hře Minecraft. NFT bude ve spojitosti s hrou zakázáno. Platformy, které plánovaly tento obsah vytvářet, s rozhodnutím nesouhlasí.

Herní průmysl poslední měsíce celkem neúspěšně zkouší integraci NFT, tedy nezaměnitelných tokenů na základě blockchainu. Jejich implementace se ovšem u hráčů nesetkává s úspěchem. Může za to spekulativní povaha, kdy ceny jednotlivých NFT kolísají. Zároveň se okolo platforem pro obchod s NFT objevuje řada podvodů.

Mojang, herní studio vlastněné Microsoftem, které stojí za Minecraftem, oznámilo, že NFT bude v souvislosti se hrou zakázáno. Právě spekulativní povaha, podvody a celkový koncept nejsou vhodné pro Minecraft. Ke hře již vznikaly například skiny, modifikace a mapy založené na NFT.

TL;DR:

"To ensure that Minecraft players have a safe and inclusive experience, blockchain technologies are not permitted to be integrated inside our Minecraft client and server applications nor may they be utilized to create NFTs associated with any in-game content..."