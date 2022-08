Mladí hráči raději omezí účty za jídlo, než aby přestali hrát.

Hraní her je dost drahý koníček. S nástupem nové generace konzolí se zvedla cena her pro PlayStation a Xbox, ceny herních komponentů v posledních několika letech zdražily kvůli covidu. Hráči v dotázané studii tak vážně uvažují nad tím, že s hraním přestanou.

Kvůli inflaci a několika dalším okolnostem roste cena úplně všeho. Lidé s auty zjišťují, že 100 kilometrů už neujedou za stejnou cenu a ti, kteří měli nějaké úspory v bance, nevěřícně zírají, protože si za stejný obnos peněz mohou koupit méně věcí. Podobný problém dopadá i na svět her. V poslední době totiž zdražily i herní komponenty a covid tomu zrovna nenapomohl. Ve Spojeném království se redaktoři webu Casinoguardian.co.uk rozhodli zeptat 2000 hráčů na ceny spojené s hraním.

Z každých 10 hráčů jeden odpověděl, že pokud ceny energií nadále porostou, jednoduše si nebude moct hraní dovolit. 21 % ze všech dotázaných odpovědělo, že ceny elektřiny jsou pro ně skoro likvidační, a tak museli své hraní omezit. To se neshoduje s 15 % respondentů, kteří zvolili opačný způsob a místo hraní omezili své životní náklady - nakupují tak levnější potraviny.

Více než polovina ze všech dotázaných řekla, že pokud by méně hraní znamenalo signifikantně menší poplatky, klidně by do toho šli. Na druhou stranu 46 % dotázaných odpovědělo, že by takové rozhodnutí neučinili. Jsou to totiž právě hry, které jim pomáhají s uvolněním stresu a jiných problémů.

Co je ale naprosto nejvážnější, 1260 ze všech dotázaných odpovědělo, že absolutně netuší, kolik měsíčně platí za energie a kolik z toho jim ovlivňuje jejich herní koníček. Jak to máte vy? Museli jste s rostoucími cenami energií šlápnout na brzdu a přestat hrát hry?