MSI Alpha 15 - čipy od AMD ukazují svoje schopnosti v povedeném notebooku

Musím se přiznat, že mě za ty roky unavilo vidět v každém notebooku kombinaci Intel procesoru s grafikou od Nvidia. Primárně z důvodu, že monopol není nikdy zdravý, jak nám Nvidia poslední dobou ukazuje s cenou svých top grafik. Proto mě nadchnulo, že je novinka v podobě MSI Alpha 15 poháněna čistě čipy od AMD.

Uvnitř modelu Alpha 15 A3DDK najdeme procesor AMD Ryzen 7 3750H, který nabízí rovnou 8 vláken, v základu tiká na 2,3 GHz a dokáže se vyhoupnout až na 4 GHz. Společnost mu dělá grafika AMD Radeon RX 5500M se 4 GB rychlé GDDR6 paměti a celé "trio” důležité pro pohodlné hraní zakončuje 16 GB operační paměti typu DDR4.

Ještě, než se dostaneme k podrobným specifikacím a tomu, jak se na stroji hraje, pojďme se podívat na samotný design a celkově exteriér. Stejně jako většina aktuálních herních notebooků také Alpha 15 upustil od výrazných gamingových prvků, byť poměrně viditelné chlazení v zadní části a výrazné zelené logo celkem rychle ostatním prozradí, že toto je seriózní gaming produkt.

Celkově design hodnotím kladně, je uhlazený s promyšleným výběrem barev a nesnaží se na sebe až moc upoutat. Tenké rámečky displeje vyjma toho spodního jsou skoro již očekávaná vlastnost a líbí se mi, jak klávesnice do zbytku zapadá. Se samotnou klávesnicí pomáhalo SteelSeries, takže se na ní hraje a píše opravdu dost příjemně a můžete si ji detailně přizpůsobit. Zvlášť s podsvícením si v dodávaném software Dragon Center můžete opravdu vyhrát a klidně si nastavit podsvícení jednotlivých kláves. Třeba těch, které zrovna pro svoji hru potřebujete, aby ostatní nerušily.

Co se mi ale opravdu nelíbilo, jsou samolepky. Nevím proč jich mají výrobci stále potřebu "doplňovat” jimi design. Alpha 15 má čtyři z toho jednu obří a za mě tedy dost nehezky narušují celkový pocit z designu.

15,6” displej je typu IPS a jelikož se chlubí obnovovací frekvencí 144 Hz, tak výrobce sáhl pouze po Full HD rozlišení. Vyšší by bylo vzhledem k obnovovací frekvenci a také použité grafice spíše kontraproduktivní. Máme tu rovněž podporu AMD FreeSync a jelikož jde o IPS, tak jsou barvy a celkové podání obrazu opravdu dobré, jenom na slunci dostává displej docela zabrat. Na druhou stranu v takových podmínkách velmi pravděpodobně nebudete používat herní notebook.

Pro otestování herního výkonu jsem zvolil prověřenou klasiku v podobě Battlefield V. Pořád se jedná o dost náročnou a populární hru, která zvládne dobře ilustrovat herní možnosti železa. Hra sama nabídla střední grafické nastavení pro hraní ve Full HD a výsledkem byly plynulé bitvy na 60+ FPS. Střední detaily navíc zrovna v případě Battlefield V či dalších her postavených na Frostbite enginu vypadají dost dobře a oproti vysokým detailům zase o tolik nepřijdete. Při přepnutí na vysoké jsem měl něco málo přes 30 FPS, pravděpodobně by se dalo dostat mnohem výše, kdybych si pohrál s jednotlivými úrovněmi detailů, ale potom by půlka článku byla vysvětlení toho, co jsem vlastně nastavil.

Při hraní o sobě dává chlazení notebooku dost vědět a dost pravděpodobně budete chtít hrát se sluchátky, aby vás zvuk ventilátorů nerušil. Na druhou stranu funguje dost dobře a ani po delším hraní jsem nepocítil, že by se notebook citelně zahříval, takže se nemusíte rozhodně bát rozpálené klávesnice. V Dragon Center si můžete nastavit, jak se má chlazení chovat. Pokud budete chtít omezit hluk, můžete zapnout tichý režim. Samozřejmě musíte počítat s tím, že notebook nepodá takový výkon jako třeba v režimu s extra přetaktováním.

Jak můžete vidět níže na screenshotu s výsledky z programu Crystal Disk Mark, použité 256GB SSD typu PCIe NVMe "tiká” dost rychle a rozhodně vás nebude v ničem brzdit. Pro větší objemy dat potom MSI Alpha 15 nabízí 1TB klasický pevný disk. V programu PC Mark jsem naměřil 4455 bodů.

Notebook se může chlubit skvělou konektivitou v podobě gigabitového ethernet portu, rychlé Wi-Fi standardu ac či Bluetooth 5.0. Pro připojení periferií máte k dispozici jedno USB-C a několik USB-A 3.0/3.1/3.2 Gen 1. Monitor připojíte buď pomocí HDMI nebo mini DisplayPortu.

S cenou zhruba 30 tisíc představuje MSI Alpha 15 cenově dost zajímavý notebook, na kterém si kvalitně zahrajete na pěkném displeji se 144 Hz a společnost vás bude dělat kvalitní klávesnice s dílny SteelSeries. A jestli vás štve přetlak notebooků využívajících kombo Intel procesoru a Nvidia grafiky, máte další důvod proč sáhnout po alternativě. Již nějaký čas totiž neplatí, že by se AMD do notebooku nehodilo.