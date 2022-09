Na Epic Games Store míří další hry zdarma

Epic Games je v posledních letech velké jméno. Každý týden platforma rozdává menší či větší hry, podepisuje exkluzivní spolupráce a jejich hry jsou stále dost hrané. S jakou novinkou Epic přichází tento týden?

Přestože spousta lidí ho kvůli exkluzivitě nemusí, Epic Games je ve videoherním světě stále větší a větší jméno, které si může dovolit nabízet každotýdenní hry zdarma. Zatímco předtím to byla roguelike hříčka s názvem Ring of Pain, nyní platforma přichází s archeoložkou v hlavní roli.

Nebojácná Lara Croft se vrátila v rebootu série s názvem Rise of the Tomb Raider. Pokračování s podtitulem Shadow of the Tomb Raider bylo nějakou dobu zpátky pro předplatitele PlayStation Plus a nyní se dostává zdarma i na počítače.

We're starting this month off with a BANG💥



Knockout City, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, and Submerged: Hidden Depths are all FREE this week! Head to the Epic Games Store to check them out: https://t.co/HtftoaoJlW pic.twitter.com/nPwOeHIIPI